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Sultanhisar'da Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı

Sultanhisar'da Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde toprak yola girerek mahsur kalan M.A.S. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarda yerini tam olarak bilemediğini belirtmişti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aracı ile toprak yola girerek mahsur kalan şahıs jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İli Kiraz İlçesinde ikamet eden M.A.S (39) isimli şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Malgaçmustafa Mahallesi Ovacık Yaylası'nda toprak yola girerek mahsur kaldığını, tam olarak nerede olduğunu bilmediğini beyan ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları detaylı araştırma ve arama sonrası vatandaşın yeri ve konumu tespit edilerek kısa süre içerisinde araç ile bulunarak bulunduğu yerden kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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