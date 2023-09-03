Sultangazi Kent Ormanı'nda Çıkan Yangında Sabotaj İddiası

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı. Yangının çıktığı anlarda cep telefonu ile görüntü çeken Müslüm Demirtaş'ın kamerasına iki kişi yansıdı. Demirtaş, 'Bildiğiniz ormanın belli bir kısmı yanıyordu ikinci kısmını da yakarak kaçtılar' dedi.

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda çıkan yangın İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı. Yangının çıktığı anlarda cep telefonu ile görüntü çeken Müslüm Demirtaş'ın kamerasına iki kişi yansıdı. Demirtaş, "Bildiğiniz ormanın belli bir kısmı yanıyordu ikinci kısmını da yakarak kaçtılar" dedi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, yangın anında cep telefonu ile görüntü çeken Müslüm Demirtaş'ın kamerasına yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi yansıdı. Demirtaş, "Telefonumda bütün kolluk görevlilerine görüntüyü dağıttım. Biz 8 Evler tarafında Orman yangınını izliyorduk. İki tane genç, zayıf uzun boylu, biri beyaz biri siyah üst giymişti. Bildiğiniz ormanın belli bir kısmı yanıyordu. İkinci kısmını da yakarak kaçtılar. Bu görüntüleri dağıttım, biz mahallemizde bir suç işlediğimiz zaman üç dakika da bizi buluyorlar. Bu kolluk kuvvetlerine çekip attığım görüntülerdeki şahıslarında bulunmasını istiyorum. Bizim ormanımızı bilerek yaktılar. Benim ailem Pazar günü ormana gelip piknik yapamıyor. Mangal da yapamıyor, normalde. Bu mangal da yasak bugün. Ne alaka ise herkes buraya gelip mangal yaktı. Bir kutlamalar vardı. Bir şey vardı. Bunun sebebi ne bilmiyorum" dedi.