Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'deki döküm sahasında toprak kayması: 3 kamyon boşluğa düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'deki döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. Kamyonların hasar gördüğü olayda can kaybı olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sultangazi'deki döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. 3 kamyon askıda kalırken, bir kamyon ise yan yattı. Kamyonların hasar gördüğü olayda can kaybı olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sultangazi'de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü. Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sultangazi 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title