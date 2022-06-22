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Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptıİSTANBUL İstanbul Sultangazi'de annesi ile birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda yolun karşısına koşan küçük çocuğa otomobil çarptı.

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

İSTANBUL İstanbul Sultangazi'de annesi ile birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda yolun karşısına koşan küçük çocuğa otomobil çarptı. Çarpma anı kameraya yansı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda elini bırakıp yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan İ.B (6)'ya Cebeci mahallesi istikametinde ilerleyen yabancı uyruklu A. Al. Masrı idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan küçük çocuk ardından yere düşüp sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar, annesi ve kısa süreli geçirdiği şoku atlatan otomobil sürücüsü hemen yardımına koştular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulans ile Hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü A. Al. Masrı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka çekildi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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