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Sultangazi'de yeraltı kabloları alev alev aldı: O anlar kamerada

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Sultangazi'de yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen nedenle alev aldı. Uzun süre yanmaya devam eden ve ara ara patlamalarında yaşandığı olay bölgede paniğe neden oldu.

Sultangazi'de yeraltı kabloları alev alev aldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen nedenle alev aldı. Uzun süre yanmaya devam eden ve ara ara patlamalarında yaşandığı olay bölgede paniğe neden oldu.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi A1 Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye elektrik akımını sağlayan ve yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Uzun süre yanmaya devam eden kablolarda zaman zaman patlamalar da yaşanırken alevlerin ise kaldırım taşlarının arasından yüzeye çıktığı görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken elektrik ekibi ise bölgeye gelen enerjiyi keserek çalışma başlattı. Yaşanan olay nedeni ile bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik İstanbul 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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