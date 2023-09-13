Sultangazi'de Yan Bakma Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Sultangazi'de 2 yıl önce yan bakma meselesinden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bıçaklayarak İbrahim S.'yi öldüren firari şüpheli Selçuk T. yakalandı. Selçuk T.'nin cinayetten hemen önce İbrahim S.'yi takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım 2021 tarihinde saat 22.18 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim S. ile 4 suç kaydı bulunan Selçuk T. (21) arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgadan hemen sonra Selçuk T., İbrahim S.'yi takip etmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Selçuk T., İbrahim S.'yi bıçakladı. Selçuk T. tarafından bıçaklanan İbrahim S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin çalışmalarını sürdüren için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Eylül'de, 2 yıldır firari olan şüpheli Selçuk T.'yi Esenyurt'ta yakaladı. Yakalanan şüpheli incelemelerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL