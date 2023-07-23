Sultangazi'de Yabancı Uyruklu Kadına Ait Ceset Bulundu

Sultangazi'de bir ev sahibi, temizlik yaparken giriş katındaki dairesinde battaniyeye sarılı bir ceset buldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadının eşi ve çocuğunun ise 10 gün önce evden ayrıldığı iddia edildi.