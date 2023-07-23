Sultangazi'de Yabancı Uyruklu Kadına Ait Ceset Bulundu
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Sultangazi'de bir ev sahibi, temizlik yaparken giriş katındaki dairesinde battaniyeye sarılı bir ceset buldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadının eşi ve çocuğunun ise 10 gün önce evden ayrıldığı iddia edildi.
Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu.
Yayla Mahallesi Fetih Sokak'ta daha önce kiraya verdiği giriş katındaki dairesini temizlemek için gelen ev sahibi, eşyaları dışarıyı çıkarmaya başladı.
Bu sırada evin arka odasındaki bazanın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulundu.
Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaptı.
Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bu arada, yabancı uyruklu kadının eşi ve çocuğunun 10 gün önce evden ayrıldığı iddia edildi.