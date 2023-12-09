Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri son 4 ayda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi ve 28 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda ayrıca para ve silah da ele geçirildi.

Sultangazi'de son 4 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 28 gözaltı

İSTANBUL - Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin son 4 ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 şüpheli yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 1 Ağustos - 4 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzelendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken 12 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli makamlara sevki yapılan şüphelilerin 2'sine ev hapsi cezası verilirken diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan operasyonlarda, 485 gram kokain, 238,3 gram eroin, 4,38 gram metanfetamin, 505,1 gram esrar olmak üzere toplam bin 232,78 gram uyuşturucu madde, 42 skunk, 3 peçete olarak tabir edilen uyuşturucu ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 81 bin 186 lira ve 40 Euro paraya da el konuldu. Bununla beraber 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.