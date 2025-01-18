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Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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İstanbul Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sultangazi'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Sultangazi'de çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 17 Ocak 2025 tarihinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesinde şüpheli bir araca ikamet içerisinden çıkan bir şahsın bindiği ve adres önünde ayrıldıkları tespit edildi. Ekiplerin tespiti sonrası takip edilen araç Sultançiftliği Mahallesinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan şüpheli D.S., isimli şahsın üzerinden 96,8 gram kokain ele geçirilirken şahıs, araçta bulunan diğer şüpheli O.H., ile birlikte gözaltına alındı. Şahısların verdiği ilk ifadesi sonrası adreslerinde yapılan aramalarda 507,25 gram kokain, 777 gram metamfetamin, 142 gram eroin, 100 gram tozlaştırılmış extacy, 7,6 litre narkotik ham madde ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler D.S., ve O.H., adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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