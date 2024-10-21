Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Trafik Kazası: Araç Gecekondunun İçine Girdi

Sultangazi'de Trafik Kazası: Araç Gecekondunun İçine Girdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç gecekonduya girdi. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken, evde bulunan 63 yaşındaki kadın panik nedeniyle fenalık geçirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de sokak kesişimde çarpışan iki otomobilden biri, gecekondunun camındaki korkuluklara çarpıp içeri girdi. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken o esnada evde bulunan kadın ise fenalık geçirdi. Olayda facianın eşiğinden dönülürken, yaralılar ve fenalık geçiren kadın hastane kaldırıldı.

Olay, cuma günü saat 21.00 sıralarında 1281 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Sağol yönetimindeki 16 LEC 28 plakalı otomobil 1441 Sokak üzerinde ilerlediği esnada 1281 Sokak kesişiminde Çetin Çelik'in kullandığı 34 DUJ 021 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Sağol'un kullandığı otomobil Hasan Araz'a ait eve çarptı. Yaşanan olayda araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken o esnada evinde bulunan Hatice Araz (63) ise fenalık geçirdi. Fenalık geçiren kadın ve 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatice Araz'ın kardeşi Erdal Araz, "Ablam telefon açtı ve acil gelmemi söyledi. Ne oldu dedim. Eve pencereden aracın girdiğini söyledi. Sesi titriyordu panik içerisindeydi. Ben hemen bir taksiye atlayıp eve gittim. Gördüğümde şok içerisindeydim. Köşe başında iki araç çarpışmış. Araçlardan bir tanesi savrulup pencereden içeri girmişti. Pencere demirleri, pencere kırılmış araç yarıya kadar içeri girmişti. İçeri girip baktığımda da bunu görebiliyorduk. Çarpan araçlardan birisinde şoför, eşi ve annesinin de kolundan ve omuzundan yaralanmış olduğunu gördük. Ambulans geldi olay yerine, polis geldi ve yaralıları götürdüler. Sonrasında annemde başlangıçta bir şey yoktu ama korku ve panik içerisinde olduğu için kalbinde bir sıkışma hissetti. Onun için biz bir ambulans çağırdık. Hastaneye kaldırdık. Çok şükür can kaybı yok tesellimiz bu. Araçlarda ve evde zarar oldu. Bunun da pek bir önemi yok. Önemli olan can sağlığı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sultangazi Güvenlik Otomobil 3-sayfa Hastane trafik Kaza Spor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 FETÖ firarisi Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Altın tüm rekorları geride bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri! Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.