Sultangazi'de Taşocaklarına Karşı Eylem Yapan Köylülerin Polis Memurunun Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi
Sultangazi'de bulunan Cebeci köyü ve Mahallesi sakinleri, taşocakları ve toz bulutlarına karşı eylem yaparak basın açıklaması yaptı. Eylem sırasında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir grup gözaltına alındı. Bu esnada bir polis memurunun kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına yönelik Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı. Eylem sırasında bir polis memurunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Sultangazi'de bulunan Cebeci köyü ve Mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda pankart açıp basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından bir grup 1. Cebeci Caddesi üzerinde izinsiz şekilde yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alındı. Eylem sırasında bir polis memurunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı polis memuru Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL