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Sultangazi'de "toz" eylemi: İzinsiz yürüyüşe polis müdahale etti

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Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına yönelik Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı.

Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına yönelik Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Sultangazi'de bulunan Cebeci köyü sakinleri geçtiğimiz günlerde toz bulutuna karşı düdüklü eylem olayı ile gündeme gelmişti. Bugün de Cebeci Mahallesi ve köyü sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda pankart açıp basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından bir grup 1. Cebeci Caddesi üzerinde izinsiz şekilde yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polise zorluk çıkartan bazı eylemciler gözaltına alındı. Yürüyüş yapanlardan bir adam baygınlık geçirirken, bir kadın da sinir krizi geçirdi.

Tarihi Cebeci Köyü Çevre Koruma Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Ceka, yaptığı açıklamada, "Buradaki sorun Sultangazi'nin tüm halkını değil İstanbul'un yarısını etkiliyor. Biz Sultangazi, Cebeci köyü olarak uzun yıllardır en fazla etkilenen bölgeyiz. Bununla alakalı gerekli davalarımızı açıyoruz. Sultangazi halkından da beklediğimiz gerekli hukuksal işlemleri başlatmaları. Benim köyümdeki herkes astım hastası. Bakın Sultangazi'nin tamamı bu şekilde. Koah ve astım hastası. Bu insanlara eziyettir. Biz insan yaşamına saygı istiyoruz. Unutmayın ki doğa kendine yapılanı unutmaz. Ne kadar onlar doğayı talan ediyorsa sessiz kalanlar da o kadar suçludur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi istanbul 3-sayfa Çevre Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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