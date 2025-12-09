Sultangazi'de bu kadarına da 'pes' dedirten görüntü: Aracın arkasına bağladığı onlarca kasayla böyle yol aldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir sürücünün panelvan aracın arkasına bağladığı çok sayıda plastik kasayla trafikte ilerlemesi tepki çekti. Sürücüler "Taşımada gelinen son nokta" diyerek tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy - Sultangazi istikametinde seyreden panelvan araç, arkasına iple bağlanan çok sayıda plastik kasayla uzun süre yol aldı. Dörtlülerini açarak ilerleyen araç, arkadan gelen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk, trafikte tedirginlik oluşturdu. O anları kayıt altına alan sürücü ise "Taşımada gelinen son nokta" diyerek duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL