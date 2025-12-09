Haberler

Sultangazi'de bu kadarına da "pes" dedirten görüntü: Aracın arkasına bağladığı onlarca kasayla böyle yol aldı

Sultangazi'de bu kadarına da 'pes' dedirten görüntü: Aracın arkasına bağladığı onlarca kasayla böyle yol aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir sürücünün panelvan aracının arkasına bağladığı çok sayıda plastik kasa, trafikte dikkat çekti. Diğer sürücüler, duruma tepki göstererek, 'Taşımada gelinen son nokta' ifadesini kullandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir sürücünün panelvan aracın arkasına bağladığı çok sayıda plastik kasayla trafikte ilerlemesi tepki çekti. Sürücüler "Taşımada gelinen son nokta" diyerek tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy - Sultangazi istikametinde seyreden panelvan araç, arkasına iple bağlanan çok sayıda plastik kasayla uzun süre yol aldı. Dörtlülerini açarak ilerleyen araç, arkadan gelen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk, trafikte tedirginlik oluşturdu. O anları kayıt altına alan sürücü ise "Taşımada gelinen son nokta" diyerek duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title