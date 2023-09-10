Sultangazi'de taş atan şüpheli gözaltına alındı
Sultangazi'de bir kız öğrenciyi taş atan şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla parkta oturan kız öğrenciyi rahatsız eden şüpheliyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli tarafından atılan taş, kız öğrenciye isabet etti ve yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Sultangazi'de, taş attığı kız öğrenciyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de lise öğrencisi O.A.A. kendisiyle aynı okulda okuyan ve arkadaşlarıyla parkta oturan kız öğrenci M.N.K'yi rahatsız etti.
Bu sırada kız öğrencinin arkadaşı Ç.İ'nin uyarıda bulunması üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, O.A.A'nın attığı taş M.N.K'ye isabet etti.
Yaralanan M.N.K. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.