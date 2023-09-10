Sultangazi'de taş atan şüpheli gözaltına alındı

Sultangazi'de bir kız öğrenciyi taş atan şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla parkta oturan kız öğrenciyi rahatsız eden şüpheliyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli tarafından atılan taş, kız öğrenciye isabet etti ve yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.