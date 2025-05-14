Sultangazi'de Sürücüler Arasında Yol Verme Tartışması Kamerada

Sultangazi'de inatlaşan sürücülerin yol verme tartışması kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halinde olan şoför ile ters yöne giren otomobil sürücü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Birbirlerine yol vermeyen sürücülerin inatlaştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay dün sabah 08.50 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Yolunda ilerleyen sürücü, ters yöne giren otomobilin karşısına çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karşı karşıya gelen sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle kısa süreli tartışma yaşandı. Birbirlerine yol vermeyen sürücüler, uzun süre bekledi. Aracından inen sürücü diğerine "Canımı sıkma sabah sabah benim" derken, imkanı olduğu halde yoluna devam etmeyen sürücü ise otomobilin çekilmesini istedi. İki sürücünün inatlaştığı o anlar kameraya yansıdı.