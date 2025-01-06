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Sultangazi'de Şüpheli Araçta Kadın Cesedi Bulundu

Sultangazi'de Şüpheli Araçta Kadın Cesedi Bulundu
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İstanbul Sultangazi'de durdurulan bir araçta kadın cesedi bulundu. Cesedin Eyüpsultan'da öldürüldüğü ve ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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