Sultangazi'de Şüpheli Araçta Kadın Cesedi Bulundu
İstanbul Sultangazi'de durdurulan bir araçta kadın cesedi bulundu. Cesedin Eyüpsultan'da öldürüldüğü ve ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa