Sultangazi'de Sobaya Tiner Dökünce Yüzünden Yaralandı

Sultangazi'de çalıştığı işyerinde yanan sobaya tiner döken kişi, ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesindeki bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi çalıştığı işyerindeki yanan sobaya tiner püskürttü. Sobayı harlamaya çalışan şahıs, ateşin bir anda parlaması sonucu dehşeti yaşadı. Yüzünden yaralanan şahıs oradan hızla uzaklaştı. Talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın elinde bulunan tineri sobanın içine sıktığı ve bir anda ateşin bir anda parladığı görülüyor. - İSTANBUL