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Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan adam hayatını kaybederken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Acı haberi duyarak olay yerine koşan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay saat 08.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda yürüyen İ.B. isimli kişi, arkasından yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, 5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan daha sonra kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi olay yerine koştu. Bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Çevrede yapılan inceleme sonucu bir işyerinin camına da kurşun isabet ettiği öğrenildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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