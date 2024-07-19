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Sultangazi'de silahlı saldırı: Babasını ve ağabeyini vurdu

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Alacak verecek kavgasında kan döküldü, babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı

Sultangazi'de silahlı saldırı: Babasını ve ağabeyini vurdu

Alacak verecek kavgasında kan döküldü, babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı

İSTANBUL - Sultangazi'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan kardeş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Baba Olay İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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