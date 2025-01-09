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Sultangazi'de Silahlı Saldırı Anları Kamerada

Sultangazi'de Silahlı Saldırı Anları Kamerada
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Sultangazi'de kaldırımda yürüyen İmam Bozkur, silahlı saldırıya uğramadan önce arkasından yaklaşan saldırgan tarafından kovalandı. Olayın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bozkur, kovalanırken hayatını kaybetti.

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kişinin silahlı saldırıya uğramadan önce kendisini vuracak kişi tarafından kovalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay saat 08.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda yürüyen İmam Bozkur (30)

İ.B. isimli kişi, arkasından yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğramış, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bozkur'un kaçtığı arkasından bir kişinin de onu kovaladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırganın olaydan sonra binerek kaçtığı iddia edilen gri renkli aracın takipte olduğu da görüntüye yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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