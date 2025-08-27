Sultangazi'de Saldırı: Park Halindeki Araç Kurşunlandı

Sultangazi'de otomobille gelen saldırganlar, park halindeki bir aracı kurşunladı. Olayda iki işletmeye isabet eden kurşunlar nedeniyle bir kişi hafif yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Sultangazi'de otomobille cadde üzerine gelen saldırganlar, park halindeki bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda iki işletmeye kurşun isabet ederken, kırılan camlar 1 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile gelen saldırganlar park halindeki 34 BMK 630 plakalı aracı kurşun yağmuruna tuttu. Araçtan seken kurşunlar, cadde üzerindeki iki işletmenin camına isabet etti. İşletmenin kırılan camları kaldırımda yürüyen bir yayaya geldi. Cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

