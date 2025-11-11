Haberler

Sultangazi'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sultangazi'de akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine yol açtı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, trafikte de aksaklıklar yaşandı.

Sultangazi'de, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kısa süreli etkili olan yağışın oluşturduğu görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
