Sultangazi'de Pompalı Tüfekli Saldırı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de iddiaya göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, elindeki pompalı tüfekle otomobilden aşağı indi. Tartışmaya karışan diğer sürücü olay yerinden uzaklaşırken, pompalı tüfekli saldırgan bağırıp küfür ederek, havaya ateş etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Caddede seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmanın ardından sürücülerden biri aracını durdurarak aşağı indi. Diğer sürücü ise, ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı. Elinde pompalı tüfekle aşağı inen sürücü, tartıştığı sürücüyü göremeyince bağırıp küfür etmeye başladı. Ardından da elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pompalı tüfekli saldırganın havaya ateş ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde saldırganı görüntüleyen vatandaşın yaşadığı korkuyla, çığlık attığı anlar da yer alıyor.