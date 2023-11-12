Sultangazi'de Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracını durdurarak, araçta bulunan pompalı tüfekle aşağı indi. Küfür dene sürücü pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle havaya ateş eden kişinin, M.K. olduğunu belirledi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen M.K. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K., "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Tehdit" ve "6136 Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.