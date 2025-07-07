Sultangazi'de Polisi Bıçakla Saldıran Şahıs Yakalandı

Sultangazi'de Polisi Bıçakla Saldıran Şahıs Yakalandı
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Sultangazi'de devriye gezen polis ekiplerine bıçakla saldıran S.U. isimli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Olay sonrası polisin yaptığı incelemede bıçak da bulundu.

Sultangazi'de bir kişi, devriye görevi yapan polis ekibine bıçaklı saldırıda bulundu. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Merkez Camii önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. isimli şahıs, Merkez Camii önünde devriye görevi yapan polis ekibine bıçakla saldırdı. Olay sonrası polis, yaya olarak kaçan şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacının ardından şüpheli S.U. (35), ara sokakta biber gazı kullanılarak yakalandı. Saldırgan yakalandıktan sonra elindeki bıçağı sokağa attı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Polis, daha sonra şüphelinin attığı bıçağı bir binanın önündeki boşlukta bularak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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