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Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu

Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu

İstanbul Sultangazi'de sokak içinde bulunan elektrik kabloları şase yaparak patlayıp yere düştü.

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İstanbul Sultangazi'de sokak içinde bulunan elektrik kabloları şase yaparak patlayıp yere düştü. Bir süre patlamaya devam eden kablolar sokakta paniğe neden olurken, elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Zübeydehanım Mahallesi 1507. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süredir sürekli yanan sokak aydınlatmaları ve yüksek akım nedeniyle şase yapan elektrik kabloları yandı. Ardından koparak yere düşen kablolar adeta havai fişek gibi patlamaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kabloları yangın söndürme tüpleri ile söndürürken, elektrik kurumu yetkilileri enerjiyi kesip yanan kabloları yenilemek için çalışma başlattı.

Kabloların yanıp, patlamaların yaşandığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yere düşen kabloların adeta havai fişek gibi patlayarak kıvılcımlar saçtığı görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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