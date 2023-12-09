Sultangazi'de Parktaki Ağacı Yerinden Söken Şahıs Kameralara Yansıdı

Sultangazi'de bir parkta bilinmeyen bir nedenle ağacı yerinden söken şahıs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağacı sallayarak yerinden söktüğü ve düştüğü görülüyor.

Sultangazi'de, parktaki ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden söken şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, 7 Aralık tarihinde gece saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kapüşonlu şahıs, park içinde bulunan bir ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktü. Ağacı söken şahsın o anlarını başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu mont giyinen kişinin parkta bulunan ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktüğü, bu esnada ayağının kayarak düştüğü görülüyor. - İSTANBUL