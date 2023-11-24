Sultangazi'de parkta kavga eden şüpheli tutuklandı

Sultangazi'deki bir parkta kavga ettiği kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı. Kavga, kız meselesi yüzünden çıkmıştı.

Sultangazi'deki bir parkta kavga ettiği kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Habibler Mahallesi'nde 22 Kasım akşam saatlerinde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Y.M. (17) ile Z.Y.A (18) arasında parkta oturdukları sırada "kız meselesinden" çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Kavgada başından yaralanarak baygınlık geçiren Y.M. hastanede tedaviye alındı.

Şüpheli Z.Y.A. bugün polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yaralı Y.M. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.