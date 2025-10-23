Sultangazi'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İstanbul Sultangazi'de park halindeyken alev alan araç, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araça önce çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL