Sultangazi'de Oyuncakçı ve İş Yerinden Dolandırıcılık

Sultangazi'de bir kişi, oyuncakçı dükkanından akülü araba satın alırken ve ambalaj ürünleri satan bir iş yerinden alışveriş yaparken sahte dekont göstererek dolandırıcılık yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olaylar polise bildirildi.

Olay, 23 Eylül Cumartesi günü Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, oyuncakçı dükkanına gelerek akülü araba almak istedi. Dükkandaki 8 bin 500 TL değerindeki akülü arabayı satın alan kişi, ödemeyi mobil bankacılıktan havale yapacağını söyleyerek IBAN numarası istedi. Satıcıya ödemeyi yaptığını söyleyerek telefonundan sahte bir dekont gösterdi. Şüpheli, akülü arabayı alarak oyuncakçıdan ayrıldı.

Aynı şüphelinin yaklaşık 2 hafta önce de ambalaj ürünleri satan bir iş yerinden yaklaşık bin lira değerinde alışveriş yaptığı öğrenildi. Mahalleye yeni taşındığını söyleyen şüpheli, iş yerinden streç film, koli ve deterjan aldı. Şüpheli aynı yöntemle ödemeyi yaptığını belirterek iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi, bir süre bekledikten sonra hesabına para gelmediğini görünce durumu polise bildirdi.

Şüphelinin oyuncakçıda akülü araba ile oynadığı anlar ve alışveriş yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokaktaki başka bir esnaf Murat Özer, "Cumartesi günü komşumdan 8 bin 500 liralık bir akülü araç alıyor. Parayı IBAN'a atıyorum diyor. Sahte dekont gösteriyor. Hesaba geç düşer diyerek arkadaşımızı dolandırıyor. Arabayı alıp götürüyor" dedi.