Sultangazi'de Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce, seyir halindeki başka bir otomobile uzun namlulu silahla ateş edildi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay sonrası ara sokaklarda çalışma yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan otomobile, ters istikamette ilerleyen başka bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş edildi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 dakika süren saldırı sonrasında silahlı saldırganlar, geldikleri otomobille ara sokaklara girerek kaçtı. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar park halindeki bir minibüse isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin olay yerine gelişi ve ekiplerin ara sokaklarda saldırganları yakalamak için yaptığı çalışmalar görülüyor.