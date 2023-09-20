Sultangazi'de otomobilden düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sultangazi'de bir otomobilden açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Fırat K. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Sultangazi'de otomobilden düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki Fırat K. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Yunus Emre Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde ilerleyen bir otomobildeki şüpheliler, sokaktaki bir gruba ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği Fırat K. Yusuf K. Arda Y. ile Erkan T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavi gören diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince saldırıyı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.