Sultangazi'de orman yangınında kundaklama iddiası

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ormanı içerisinden birkaç kişinin çıktığı ve ardından bölgeden alevler yükseldiği görüldü.