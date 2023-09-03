Sultangazi'de orman yangınında kundaklama iddiası
Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ormanı içerisinden birkaç kişinin çıktığı ve ardından bölgeden alevler yükseldiği görüldü.
- Sultangazi'de orman yangınında kundaklama iddiası
İSTANBUL - Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ormanı içerisinden birkaç kişinin çıktığı ve ardından bölgeden alevler yükseldiği görüldü.
Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. O anları görüntüleyen vatandaşlar ormanlık alandan çıkan kişilerin arkasından bağırarak tepki gösterdi. Şüpheli şahısların ormanlık alandan çıkmasının ardından bölgeden alevlerin yükseldiği de görüldü.