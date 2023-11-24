Sultangazi'de Öğrenci Kavgası: Bir Öğrenci Ağır Yaralandı

Sultangazi'de yaşanan öğrenci kavgasında bir öğrenci ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SULTANGAZİ'de öğrenciler arasında yaşanan kavgada bir öğrenci ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Habibler Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde okuyan Zafer A., ve Yusuf M., arasında okul çıkışı bir parkta kız meselesinden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf M., Zafer A., tarafından feci şekilde darbedildi. Yusuf M., kaçarak kurtulmaya çalıştı. Olayın yaşandığı yere 100 metre mesafede bulunan bir sokakta aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M., yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler, Yusuf M.'nin yardımına koştu. Bir yandan Yusuf M.'ye yardım eden vatandaşlar bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 17 yaşındaki Yusuf M.'nin nabzının attığı tespit edildi. Genç, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan gencin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe aldığı öğrenildi. Beyin kanaması geçiren Yusuf M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Yusuf M.'nin sınıf arkadaşlarının hastane önüne gelerek, bir an olsun buradan ayrılmadıkları görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Mahalle sakini İsmail Şentürk, Yoldan geliyordum. Dönüş esnasında burada yol üzerinde baya polis vardı. Yolu kapatmışlardı. Sadece onu gördüm. Bir çocuğu darbetmiş 6 kişi, dövmüşler o yüzden kapatmışlar yolu dedi.