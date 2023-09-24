Sultangazi'de Nikah İptal Oldu, Kavga Çıktı

Sultangazi'de evlenmek üzere olan çiftin nikahı, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu. Eşyaları almak için eve gelen erkek tarafıyla kız tarafı arasında çıkan kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

SULTANGAZİ'de evlenmek üzere olan çiftin nikahı, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu. Erkek tarafı eşyaları almak için eve geldiğinde aileler arasında kavga çıktı. Sokağa taşınan kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç arasında geçtiğimiz Cuma günü kıyılacak olan nikah iddiaya göre, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Erkek tarafı dün akşam saatlerinde binanın giriş katında bulunan daireye gelerek, ev eşyalarını geri almak istedi. Kız tarafı ile tartışan erkek tarafının zorla eve girmek istemesi sonrası tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.