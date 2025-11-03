Sultangazi'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

İstanbul Sultangazi'de ters yöne dönüş yapmak isteyen motosiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Tramvay geçit yolu üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, tramvay seferleri ise bir süre yapılamadı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Lastikçi Durağı mevkii tramvay geçidi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, tramvay geçidi üzerinde kural ihlali yaparak ters yöne dönüş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü E.K., karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı. Kazanın tramvay geçiş güzergahı üzerinde yaşanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, tramvay seferleri ise normale döndü. - İSTANBUL