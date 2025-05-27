Sultangazi'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Skandalı

Sultangazi'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Skandalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sultangazi'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Skandalı
Haber Videosu

Sultangazi'de motosiklet üzerinde seyir halindeyken bir berber, sürücüsünü tıraş etti. Olay, başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve tepki topladı.

Sultangazi'de seyir halindeki motosiklet üzerinde tıraş kamerada

Motosiklet kullanan arkadaşının saçını tıraşı etti

İSTANBUL - Sultangazi'de motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir berber, seyir halindeki sürücüyü tıraş etti. Trafikte tehlikeye davetiye çıkaran anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletin arkasında oturan berber, motosikleti kullanan arkadaşını tıraş etmeye başladı. Tehlikeli yolculuk sırasında berber, tıraş makinesiyle sürücünün saçlarını kısaltırken, bir yandan ise dengesini kaybetmemeye çalıştı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde berberin, motosiklet hareket halindeyken saç kesimi yaptığı, sürücünün ise tıraşa rağmen motosikleti kullanmaya devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti. İzleyenler, hem şaşkınlık yaşadı hem de tehlikeli hareket nedeniyle tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket

4-2'lik yenilgi sonrası futbolculardan flaş hareket
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
EPDK, elektrik piyasası için yeni sapma hesaplama usul ve esaslarını belirledi

Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.