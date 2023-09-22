Sultangazi'de Motosiklet Hırsızlığı

Sultangazi'de gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti çalan hırsız, yaklaşık 1 kilometre boyunca iterek götürdü. Düz kontak yapmak için motosikletin ön tarafını parçalayan hırsız, bir iş yerinin güvenlik görevlisinin kendisini fark etmesi ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sultangazi'de gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti çalan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca iterek götürdü. Düz kontak yapmak için motosikletin ön tarafını parçalayan hırsız, bir iş yerinin güvenlik görevlisinin kendisini fark etmesi ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda park halinde bulunan motosikletin kilidini kırarak çalan hırsız motoru çalıştırmayınca yaklaşık 1 kilometre boyunca iteleyerek bir otomobil satışı yapan bayinin önüne geldi. Burada düz kontak yapmak için motosikletin ön tarafını sökmeye başlayan hırsızı fark eden güvenlik görevlisi, "Kendisine 'motor senin mi' diye sordum. Hırsız, benzinin bittiğini ve alıp geleceğini söyleyip olay yerinden kaçarak uzaklaştı" dedi.

"Motorumuza zarar vermiş"

Yaşanan olayı anlatan Ferdi Engin ise, "Gece saat 04.00 sıralarında telefonum çaldı arayan polisti. Motorun plakasını söyledi. Bana motosikletin yerinde olup olmadığını sordu. Baktığımda motosikletim yerinde yoktu. Zaten yarım saat 45 dakika önce uyumuştum. Sonrasında motorun aşağıda bir araba markasının önünde olduğunu söyledi. Gittiğimde güvenlik görevlisi arkadaş hırsızın motorun önünü patlatmak ile uğraştığını görünce motor senin mi diye sormuş. Sonrasında 'abi demiş benzin bitti aşağıda benzinci var' diyor benzinci ye giriyor diğer taraftan çıkıp gidiyor. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğimde 16-17 yaşlarında bir çocuğun olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok üzücü bir durum, motorumuza zarar vermiş. Yani çalıştıramadın madem bıraksaydın bize de zarar vermeseydin. Kendisi için de ben davacıyım şikayetçiyim" dedi.

Olay anı kamerada

Motosikletin kilidini kırarak çalan hırsız, aracı çalıştıramayınca yaklaşık 1 kilometre boyunca itiyor. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen hırsızın motosikletin yanına gelip bir süre beklediği, ardından kilidini kırıp iterek götürdüğü görülüyor. - İSTANBUL