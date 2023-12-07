Sultangazi'de Lüks Otomobil Kaza Yaptı

Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir lüks otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücünün kullandığı lüks otomobil hurdaya döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.00'da Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 EBS 996 plakalı porsche marka otomobili kullanan henüz ismi belirlenemeyen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Lüks araç hurdaya dönerken kadın sürücü otomobilden yara almadan kurtuldu. Bariyerlere çarpınca kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan kurtulan kadın sürücü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL