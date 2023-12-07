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Sultangazi'de lüks araç bariyere çarptı

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Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak lüks aracını hurdaya çevirdi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı, lüks araç hurdaya döndü

İSTANBUL - Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücünün kullandığı lüks otomobil hurdaya döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.00'da Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 EBS 996 plakalı porsche marka otomobili kullanan henüz ismi belirlenemeyen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Lüks araç hurdaya dönerken kadın sürücü otomobilden yara almadan kurtuldu. Bariyerlere çarpınca kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan kurtulan kadın sürücü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(DH-SK-NSO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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