Sultangazi'de Liseli Öğrenci Kız Meselesi Yüzünden Öldüresiye Dövüldü

Sultangazi'de bir lise öğrencisi kızın suratına taş atan ve dişlerinin kırılmasına neden olan şahsın abisi, başka bir kız meselesi yüzünden liseli bir genci öldüresiye dövdü. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sultangazi'de liseli öğrenciyi kız meselesi yüzünden öldüresiye dövdükten sonra kayıplara karışan genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genci döven şahsın ise Sultangazi'de bir lise öğrencisi kızın suratına attığı taşla dişlerinin kırılmasına neden olan olayda tutuksuz yargılanan ve 2 gün önce yargılandığı davadan tahliye edilen Ozan Anıl A.'nın abisi Z.Y.A. olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, okul çıkışı mahalledeki parkta oturup yanındakilerle sohbet eden Y.M. (17), ile yanına arkadaşıyla gelen Z.Y.A., konuşmaya başladı. Y.M.'nin eski kız arkadaşı S.A.'nın Z.Y.A. ile sevgili olması nedeniyle aralarında kavga çıktı. Bunun üzerine grupta bulunan Z.Y.A., ve beraberindekiler Y.M.'yi feci şekilde döverek darp etti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan liseli genç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.M., ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma kaldırılan gencin 3 defa kalbinin durduğu ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi verdiği, beyninin ise büyük çapta hasar gördüğü ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası firar eden şüpheli yakalandı

Y.M.'yi feci şekilde darp eden Z.Y.A., olay sonrası kayıplara karışmış, yapılan çalışmalar sonucunda ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.Y.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kardeşi de lise öğrencisi kızın suratına attığı taşla dişlerinin kırılmasına neden olmuştu

Olayı gerçekleştiren şüpheli Z.Y.A.'nın, okul kitaplarını almak için evden çıkan lise öğrencisi Mervenur K.'nın yüzüne taş atan ve dişlerinin kırılmasına neden olan Ozan Anıl A.'nın abisi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL