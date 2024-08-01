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Sultangazi'de Kuaför Dükkanına Saldırı

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Sultangazi'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti. Saldırganlar önce ateş açtı, ardından patlayıcı madde attılar. Olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda hasar oluştu.

Sultangazi'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti. Önce kuaför dükkanına ateş eden saldırganlar, daha sonra patlayıcı madde atıp kaçtılar. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda patlamadan ötürü hasar oluştu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1422. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak üzerindeki bir kuaför salonuna önce silahla ateş açtılar, ardından patlayıcı madde atarak kaçtılar. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı kuaför salonunun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sokakta ve kepenkleri kapalı olan kuaförde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Saldırı yapılan kuaför salonuna 2 gün önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kuaföre silah ve patlayıcı madde ile saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Kuaför Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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