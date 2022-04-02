Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği

Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı kot yıkama fabrikasında yaşandı. Fabrikanın çatı kısmında tadilat yapan işçiler ve çevredeki vatandaşların fark etmesi ile itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale ederken, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının fabrikaya ait toz odasından kaynaklı olarak başladığı düşünülürken, kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı. - İSTANBUL