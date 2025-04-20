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Sultangazi'de Korkutan Yangın, Vatandaşları Sokağa Döktü

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Sultangazi'de sabah saatlerinde bir binanın çatısında başlayan yangın diğer binaya sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü, itfaiye ekipleri yangını başarıyla söndürdü. Olayda yaralanan olmadı ancak maddi hasar büyük.

Sultangazi'de korkutan yangında vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Sultangazi'de sabah saatlerinde bir binanın çatısında başlayan yangın büyüyerek yan binaya sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Sultangazi 50. Yıl mahallesi 2066 sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek tüm çatıyı sardı. Ardından ise alevler bitişikte bulunan diğer binaya sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki binanın çatısında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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