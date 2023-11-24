SULTANGAZİ'de Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavga Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

SULTANGAZİ'de lise öğrencileri arasında kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Yusuf M. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Habibler Mahallesi'nde çarşamba günü meydana gelen olayda, Habibler Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde okuyan Zafer A. (18), ve Yusuf M.(17) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışında parkta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Yusuf M. olay yerinden 100 metre ileride baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yusuf M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Zafer A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.