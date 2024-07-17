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Sultangazi'de Kiracılar Muslukları Söküp Kaçtı, Evleri Su Bastı

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Sultangazi'de yabancı uyruklu bir aile, kiracı olarak yaşadıkları evin musluklarını söküp ve vanasını açık bırakıp kaçtı. Tonlarca suyun bastığı evden, alt katlara sızan su daire ve dükkanlara zarar verdi.

Sultangazi'de yabancı uyruklu bir aile, kiracı olarak yaşadıkları evin musluklarını söküp ve vanasını açık bırakıp kaçtı. Tonlarca suyun bastığı evden, alt katlara sızan su daire ve dükkanlara zarar verdi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 ay önce 4 kişilik yabancı uyruklu bir aile, evi kiralayarak yaşamaya başladı. 4 katlı binanın, 2. Katında yaşayan aile gece saatlerinde eşyalarını taşıdı. Gizlice taşınan aile, evden muslukları sökerek çaldı. Evin vanasını da açık bırakan aile kaçarken, muslukların sökülmesi nedeniyle akan tonlarca su dairenin içine doldu. Eve dolan su, beton duvardan sızarak alt kattaki daire ve dükkanlara zarar verdi. Vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ev sahibi ise, kapının kilitlenerek anahtarı yanlarında götürdüklerini fark etti. Polis ekipleri tarafından kapısının açılması için çilingir çağırıldı. Kapının açılması ile içeriye giren daire sahibi şoke oldu. Eve dolan tonlarca su, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile tahliye edildi. Ev sahibi kiracılardan şikayetçi olurken, polis ekipleri yakalama çalışmaları başlattı.

"Muslukları söküp vanaları açıp binayı su bastırdılar"

Aynı binada yaşayan Recep Pehlivan, "Binamızda Suriyeliler vardı. Bugün daireyi boşalttılar. Bütün muslukları söküp vanaları açıp binayı su bastırdılar. Dükkanlara kadar sular indi aşağıya kadar. Görüyorsunuz işte vaziyeti. Arkadaşın dükkanına da su bastı. İtfaiye geldi, polis ekipleri geldi. Zorla çilingirle kapıyı açtık. Hemen hemen şuraya kadar daire su dolmuş vaziyette. Bu şekilde uğraşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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