Sultangazi'de kendilerini uyaran sürücüyü dakikalarca tekme tokat böyle darp ettiler Sürücünün feci şekilde darp edildiği o anlar kamerada Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği iddiası ile bir başka sürücüyü korna çalarak uyaran sürücü dakikalarca tekme tokat darp edildi.

Sultangazi'de kendilerini uyaran sürücüyü dakikalarca tekme tokat böyle darp ettiler

Sürücünün feci şekilde darp edildiği o anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği iddiası ile bir başka sürücüyü korna çalarak uyaran sürücü dakikalarca tekme tokat darp edildi. Dengesini kaybederek yere düşen sürücü dakikalarca tekmelerin hedefi olurken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü başka bir sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini görünce kornaya basarak uyarmak istedi. Daha sonra sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kendilerini uyaran diğer sürücüye hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

İddiaya göre, daha sonra araçtan inen 2 kişi, kendilerini uyaran sürücüyü feci şekilde darp etmeye başladı. Tek başına kalan sürücü yere düşerek dakikalarca tekmelere maruz kaldı. O esnada yardım çağrısını duyarak yardıma koşan bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kendisini uyaran diğer sürücüyü arkadaşıyla birlikte dakikalarca darp eden sürücünün o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 2 kişinin diğer sürücüyü darp ettiği, dengesini kaybederek yere düştükten sonra da dakikalarca tekme tokat ile saldırdığı görülüyor.