Sultangazi'de Kebap Salonunda Yangın: Vatandaşlar Müdahale Etti

Sultangazi'de Kebap Salonunda Yangın: Vatandaşlar Müdahale Etti
İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde bir kebap salonunun bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Vatandaşlar, alevlere su dökerek yangını söndürmeye çalıştı.

İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde bir kebap salonunun baca kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binanın arka kısmında kalması nedeniyle müdahalede bulunmakta güçlük çektiği yangını vatandaşlar pencerelerden hortum ve kovalar ile su dökerek söndürmeye çalıştılar. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan bir kebap salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işyerinin baca kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının binanın arka kısmında kalması nedeniyle müdahalede güçlük çekerken, çevrede yaşayan vatandaşlar alevlere çektikleri hortum ve kovalar ile su dökerek söndürmeye çalıştı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

