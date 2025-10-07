Sultangazi'de Kaza: Motosiklet Kadına Çarptı, 3 Yaralı

Sultangazi'de seyir halindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ile motosikletteki iki kişi metrelerce savrularak yaralandı. Park halindeki bir aracın da hasar gördüğü kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 23.40 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, arkasındaki ve kadın metrelerce savruldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, motosiklet park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar, kazayı görür görmez yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada aracı zarar gören Yasin Kifreli, "Olay esnasında balkondaydım motorun kayma sesini duydum ama aşağı inip bakmadım. Burada da bir bayana çarpmış ve bayanın durumu kritikmiş sanırım buradaki esnaflardan duyduğum kadarıyla. Sonrasında sabah kalktım işe gitmek için geldiğimde vaziyet bu. Buradaki esnaflardan yardım istedim. Allah razı olsun hepsi yardımcı oldu. Gereken neyse devlet kanun yerini bulacaktır. Motorun çarpmasıyla zaten bir bayan arkadaş bayağı bir savruluyor. Motorda da iki tane arkadaş var, onların durumu nedir çok fazla bilmiyorum" dedi.

Olay anı kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken kadına çarptığı, çarpmanın etkisiyle hem kadının hem de motosikletteki iki kişinin metrelerce savrulduğu ve motosikletin park halindeki araca çarparak durduğu, olayı fark eden vatandaşların ise yardımlarına koştukları görülüyor. - İSTANBUL