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Sultangazi'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Sultangazi'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Sultangazi'de 5 Aralık'tan beri kayıp olan 55 yaşındaki Hayati Çakır'ın cansız bedeni çalılık alanda bulundu. Olayda herhangi bir darp izi tespit edilmedi.

Sultangazi'de 5 Aralık'tan beri kayıp olan adamın cansız bedeni çalılık alanda bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesinde Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme polisleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, cesedin 5 Aralık'tan beri kayıp olan 55 yaşındaki Hayati Çakır'a ait olduğu belirlendi. Şahsın yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. İncelemenin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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